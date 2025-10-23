Thông tin giá theo USD của Enlightenment (E)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.51% Biến động giá (1D) -10.44% Biến động giá (7 ngày) -32.14% Biến động giá (7 ngày) -32.14%

Giá thời gian thực của Enlightenment (E) là --. Trong 24 giờ qua, E được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của E là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, E đã biến động +0.51% trong 1 giờ qua, -10.44% trong 24 giờ và -32.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Enlightenment (E)

Vốn hóa thị trường $ 48.40K$ 48.40K $ 48.40K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.40K$ 48.40K $ 48.40K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,987,898.734804 999,987,898.734804 999,987,898.734804

Vốn hoá thị trường hiện tại của Enlightenment là $ 48.40K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của E là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999987898.734804. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.40K.