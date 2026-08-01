Giá thị trường hiện tại của Energy Select Sector SPDR Fund xStock là bao nhiêu?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock được định giá ở mức ₫1527255.57952240000, biến động --% trong 24 giờ qua. Điều này phản ánh tình trạng cung cầu gần đây nhất trên các thị trường tiền mã hóa toàn cầu.

Số lượng người nắm giữ độc lập của XLEX là bao nhiêu?

Có -- người nắm giữ trên chuỗi, cho thấy sự phân bổ và mức độ phổ biến trong cộng đồng của XLEX. Số lượng người nắm giữ tăng lên thường được coi là dấu hiệu cho thấy sự tham gia mạng lưới ngày càng mạnh mẽ hoặc sự quan tâm dài hạn gia tăng.

Mức độ hoạt động của Energy Select Sector SPDR Fund xStock trên blockchain gốc là bao nhiêu?

Là một token trên --, mức độ hoạt động bị ảnh hưởng bởi các tương tác ví, phí mạng, hành vi staking và việc sử dụng hợp đồng thông minh. Mức độ hoạt động cao có thể tương quan với khối lượng giao dịch lớn hơn hoặc những phát triển mới trong hệ sinh thái.

Tổng nguồn cung lưu hành của XLEX là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành hiện ở mức 7831.700422935026, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ khan hiếm và định giá của token. Những thay đổi về nguồn cung có thể xảy ra do phát hành, đốt token hoặc lịch trình giải phóng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Energy Select Sector SPDR Fund xStock là bao nhiêu?

Energy Select Sector SPDR Fund xStock đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫-- trong ngày qua, cho thấy mức độ sôi động trong giao dịch của tài sản này cũng như độ sâu thanh khoản của nó.

Hiệu suất của XLEX so với các đối thủ cùng ngành Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem thế nào?

Khi so sánh với các tài sản khác trong phân khúc Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),Ink Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, động lực của XLEX bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, mức độ áp dụng của nhà đầu tư và các chỉ số trên chuỗi liên quan đến --.