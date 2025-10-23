Thông tin giá theo USD của ENERGY COIN (ENERGY)

Giá thời gian thực của ENERGY COIN (ENERGY) là --. Trong 24 giờ qua, ENERGY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ENERGY là $ 0.00208531, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ENERGY đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.14% trong 24 giờ và -9.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ENERGY COIN (ENERGY)

Vốn hoá thị trường hiện tại của ENERGY COIN là $ 13.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ENERGY là 999.81M, với tổng nguồn cung là 999809814.474429. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.70K.