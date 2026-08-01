Giá Empulser Enterprises hôm nay

Giá Empulser Enterprises ($CPT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.02848222, biến động 17.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá $CPT sang USD là $ 0.02848222 mỗi $CPT.

Empulser Enterprises hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 199,376, với nguồn cung lưu hành 7.00M $CPT. Trong vòng 24 giờ qua, $CPT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0237246 (thấp) đến $ 0.03102058 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.409879, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01288804.

Về hiệu suất ngắn hạn, $CPT biến động +0.03% trong giờ qua và -52.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.71K.

Thông tin thị trường Empulser Enterprises ($CPT)

Vốn hóa thị trường $ 199.38K$ 199.38K $ 199.38K Khối lượng (24H) $ 10.71K$ 10.71K $ 10.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 199.38K$ 199.38K $ 199.38K Nguồn cung lưu thông 7.00M 7.00M 7.00M Tổng cung 6,999,985.849869 6,999,985.849869 6,999,985.849869

Vốn hoá thị trường hiện tại của Empulser Enterprises là $ 199.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.71K. Nguồn cung lưu hành của $CPT là 7.00M, với tổng nguồn cung là 6999985.849869. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 199.38K.