Giá Elote hôm nay

Giá Elote (LOLO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.55% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LOLO sang USD là $ 0 mỗi LOLO.

Elote hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 84,067, với nguồn cung lưu hành 998.58M LOLO. Trong vòng 24 giờ qua, LOLO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOLO biến động -1.57% trong giờ qua và +14.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Elote (LOLO)

Vốn hóa thị trường $ 84.07K$ 84.07K $ 84.07K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 84.07K$ 84.07K $ 84.07K Nguồn cung lưu thông 998.58M 998.58M 998.58M Tổng cung 998,579,962.501212 998,579,962.501212 998,579,962.501212

Vốn hoá thị trường hiện tại của Elote là $ 84.07K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOLO là 998.58M, với tổng nguồn cung là 998579962.501212. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 84.07K.