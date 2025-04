ElonXCat (EXC) là gì

ELONXCAT is a Meme token built on a multi-chain network spanning BNB Chain, Ethereum, Polygon, Solana, and Tron. ELONXCAT strives to unite the cryptocurrency meme community and be a pioneer in multi-chain utility. Our goal is to have our name shine on every DEX, every CEX, and everywhere else. Leveraging X`s superior bridging technology that graces the five most active blockchains excluding Bitcoin, $ELONXCAT becomes multi-chain seamlessly in just a few clicks, with virtually no gas fees to worry about.

Nguồn tham khảo ElonXCat (EXC) Whitepaper Website chính thức