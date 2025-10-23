Thông tin giá theo USD của Elon Trump Fart (ETF500)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00016175 $ 0.00016175 $ 0.00016175 Thấp nhất 24H $ 0.00027402 $ 0.00027402 $ 0.00027402 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00016175$ 0.00016175 $ 0.00016175 Cao nhất 24H $ 0.00027402$ 0.00027402 $ 0.00027402 ATH $ 0.04275891$ 0.04275891 $ 0.04275891 Giá thấp nhất $ 0.00016175$ 0.00016175 $ 0.00016175 Biến động giá (1 giờ) +0.73% Biến động giá (1D) -38.86% Biến động giá (7 ngày) -42.76% Biến động giá (7 ngày) -42.76%

Giá thời gian thực của Elon Trump Fart (ETF500) là $0.00016294. Trong 24 giờ qua, ETF500 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00016175 và cao nhất là $ 0.00027402, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ETF500 là $ 0.04275891, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00016175.

Về hiệu suất ngắn hạn, ETF500 đã biến động +0.73% trong 1 giờ qua, -38.86% trong 24 giờ và -42.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Elon Trump Fart (ETF500)

Vốn hóa thị trường $ 162.84K$ 162.84K $ 162.84K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 162.84K$ 162.84K $ 162.84K Nguồn cung lưu thông 999.90M 999.90M 999.90M Tổng cung 999,901,176.507135 999,901,176.507135 999,901,176.507135

Vốn hoá thị trường hiện tại của Elon Trump Fart là $ 162.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ETF500 là 999.90M, với tổng nguồn cung là 999901176.507135. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 162.84K.