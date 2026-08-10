Giá Elderglade hôm nay

Giá Elderglade (ELDE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 9.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ELDE sang USD là $ 0 mỗi ELDE.

Elderglade hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 16,158.17, với nguồn cung lưu hành 212.06M ELDE. Trong vòng 24 giờ qua, ELDE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.258907, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ELDE biến động -0.32% trong giờ qua và +27.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Elderglade (ELDE)

Vốn hóa thị trường $ 16.16K$ 16.16K $ 16.16K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.58K$ 23.58K $ 23.58K Nguồn cung lưu thông 212.06M 212.06M 212.06M Tổng cung 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Elderglade là $ 16.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ELDE là 212.06M, với tổng nguồn cung là 400000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.58K.