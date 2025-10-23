Thông tin giá theo USD của Eggle Energy (ENG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.03358609 $ 0.03358609 $ 0.03358609 Thấp nhất 24H $ 0.03512766 $ 0.03512766 $ 0.03512766 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.03358609$ 0.03358609 $ 0.03358609 Cao nhất 24H $ 0.03512766$ 0.03512766 $ 0.03512766 ATH $ 0.04452341$ 0.04452341 $ 0.04452341 Giá thấp nhất $ 0.0318392$ 0.0318392 $ 0.0318392 Biến động giá (1 giờ) -1.89% Biến động giá (1D) -1.26% Biến động giá (7 ngày) -4.34% Biến động giá (7 ngày) -4.34%

Giá thời gian thực của Eggle Energy (ENG) là $0.0338676. Trong 24 giờ qua, ENG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03358609 và cao nhất là $ 0.03512766, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ENG là $ 0.04452341, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0318392.

Về hiệu suất ngắn hạn, ENG đã biến động -1.89% trong 1 giờ qua, -1.26% trong 24 giờ và -4.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Eggle Energy (ENG)

Vốn hóa thị trường $ 20.83M$ 20.83M $ 20.83M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.11M$ 24.11M $ 24.11M Nguồn cung lưu thông 602.45M 602.45M 602.45M Tổng cung 697,448,996.2257041 697,448,996.2257041 697,448,996.2257041

Vốn hoá thị trường hiện tại của Eggle Energy là $ 20.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ENG là 602.45M, với tổng nguồn cung là 697448996.2257041. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.11M.