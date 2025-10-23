Thông tin giá theo USD của Edu3Games (EGN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01794819 $ 0.01794819 $ 0.01794819 Thấp nhất 24H $ 0.01864181 $ 0.01864181 $ 0.01864181 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01794819$ 0.01794819 $ 0.01794819 Cao nhất 24H $ 0.01864181$ 0.01864181 $ 0.01864181 ATH $ 0.04242631$ 0.04242631 $ 0.04242631 Giá thấp nhất $ 0.01794819$ 0.01794819 $ 0.01794819 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -2.58% Biến động giá (7 ngày) -7.84% Biến động giá (7 ngày) -7.84%

Giá thời gian thực của Edu3Games (EGN) là $0.0180436. Trong 24 giờ qua, EGN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01794819 và cao nhất là $ 0.01864181, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EGN là $ 0.04242631, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01794819.

Về hiệu suất ngắn hạn, EGN đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -2.58% trong 24 giờ và -7.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Edu3Games (EGN)

Vốn hóa thị trường $ 18.04M$ 18.04M $ 18.04M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.04M$ 18.04M $ 18.04M Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

Vốn hoá thị trường hiện tại của Edu3Games là $ 18.04M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EGN là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999999798.335335. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.04M.