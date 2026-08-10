Giá EarthMeta hôm nay

Giá EarthMeta (EMT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 18.50% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EMT sang USD là $ 0 mỗi EMT.

EarthMeta hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 162,069, với nguồn cung lưu hành 2.02B EMT. Trong vòng 24 giờ qua, EMT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.196647, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EMT biến động -2.40% trong giờ qua và -95.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường EarthMeta (EMT)

Vốn hóa thị trường $ 162.07K$ 162.07K $ 162.07K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 168.82K$ 168.82K $ 168.82K Nguồn cung lưu thông 2.02B 2.02B 2.02B Tổng cung 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của EarthMeta là $ 162.07K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EMT là 2.02B, với tổng nguồn cung là 2100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 168.82K.