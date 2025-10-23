Thông tin giá theo USD của EAGLES WINGS (EGW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.64% Biến động giá (1D) +0.65% Biến động giá (7 ngày) -19.66% Biến động giá (7 ngày) -19.66%

Giá thời gian thực của EAGLES WINGS (EGW) là --. Trong 24 giờ qua, EGW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EGW là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EGW đã biến động +0.64% trong 1 giờ qua, +0.65% trong 24 giờ và -19.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường EAGLES WINGS (EGW)

Vốn hóa thị trường $ 53.39K$ 53.39K $ 53.39K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 53.39K$ 53.39K $ 53.39K Nguồn cung lưu thông 446.95B 446.95B 446.95B Tổng cung 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Vốn hoá thị trường hiện tại của EAGLES WINGS là $ 53.39K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của EGW là 446.95B, với tổng nguồn cung là 446949443649.4603. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 53.39K.