Giá E Money Network hôm nay

Giá E Money Network (EMYC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá EMYC sang USD là $ 0 mỗi EMYC.

E Money Network hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 174,686, với nguồn cung lưu hành 254.48M EMYC. Trong vòng 24 giờ qua, EMYC được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.177325, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, EMYC biến động -1.04% trong giờ qua và -21.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 28.82K.

Thông tin thị trường E Money Network (EMYC)

Vốn hóa thị trường $ 174.69K$ 174.69K $ 174.69K Khối lượng (24H) $ 28.82K$ 28.82K $ 28.82K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 274.58K$ 274.58K $ 274.58K Nguồn cung lưu thông 254.48M 254.48M 254.48M Tổng cung 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của E Money Network là $ 174.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 28.82K. Nguồn cung lưu hành của EMYC là 254.48M, với tổng nguồn cung là 400000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 274.58K.