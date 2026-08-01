Giá Durovs Dog hôm nay

Giá Durovs Dog (PYONYA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.87% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PYONYA sang USD là $ 0 mỗi PYONYA.

Durovs Dog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 224,676, với nguồn cung lưu hành 923.51M PYONYA. Trong vòng 24 giờ qua, PYONYA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PYONYA biến động +0.07% trong giờ qua và -19.83% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.20K.

Thông tin thị trường Durovs Dog (PYONYA)

Vốn hóa thị trường $ 224.68K$ 224.68K $ 224.68K Khối lượng (24H) $ 1.20K$ 1.20K $ 1.20K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 243.29K$ 243.29K $ 243.29K Nguồn cung lưu thông 923.51M 923.51M 923.51M Tổng cung 923,505,575.004138 923,505,575.004138 923,505,575.004138

Vốn hoá thị trường hiện tại của Durovs Dog là $ 224.68K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.20K. Nguồn cung lưu hành của PYONYA là 923.51M, với tổng nguồn cung là 923505575.004138. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 243.29K.