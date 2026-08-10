Giá DungeonClaw (DCLAW)
Giá DungeonClaw (DCLAW) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DCLAW sang USD là $ 0 mỗi DCLAW.
DungeonClaw hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,745.48, với nguồn cung lưu hành 100.00B DCLAW. Trong vòng 24 giờ qua, DCLAW được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, DCLAW biến động +0.35% trong giờ qua và -34.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.
Vốn hoá thị trường hiện tại của DungeonClaw là $ 14.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DCLAW là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.75K.
+0.35%
+0.24%
-34.96%
-34.96%
Trong hôm nay, biến động giá của DungeonClaw/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của DungeonClaw/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của DungeonClaw/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của DungeonClaw/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|+0.24%
|30 ngày
|$ 0
|-40.65%
|60 ngày
|$ 0
|-61.05%
|90 ngày
|$ 0
|--
Vào năm 2040, giá của DungeonClaw có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Hiện tại, DungeonClaw đang giao dịch như thế nào?
Giá hiện tại: ₫, với mức biến động giá là 0.24% trong 24 giờ qua.
DCLAW có đang thu hút sự chú ý của các tổ chức không?
Có thể suy luận về sự tham gia của các tổ chức thông qua khối lượng giao dịch tăng cao (₫--), thanh khoản ổn định và hiệu suất giá bền vững trong dài hạn so với các đồng tiền cùng loại trong danh mục Gaming (GameFi),Base Ecosystem.
Thị trường DungeonClaw có tính thanh khoản ra sao?
Điểm thanh khoản --/100 cho thấy thị trường có độ sâu mạnh mẽ, giúp các lệnh lớn được thực hiện hiệu quả trên các sàn giao dịch.
Dữ liệu cung lưu hành nói lên điều gì về DCLAW?
Với số lượng token 100000000000.0, động lực cung cấp ảnh hưởng đến định giá dài hạn, đặc biệt trong các chu kỳ tích lũy hoặc phân phối của các tổ chức.
DungeonClaw so với các mức đỉnh lịch sử ra sao?
Mức ATH là ₫ và mức ATL là ₫ đóng vai trò là điểm tham chiếu để các tổ chức đánh giá rủi ro.
Hiện nay, DungeonClaw đang được giao dịch sôi động ra sao?
Nó đã ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày là ₫--, một chỉ số quan trọng để các tổ chức đánh giá chiến lược vào thị trường.
-- ảnh hưởng thế nào đến sự quan tâm của các tổ chức?
Sự ổn định, khả năng mở rộng và hệ sinh thái nhà phát triển của -- có thể tác động đáng kể đến cách các nhà đầu tư lớn đánh giá tính khả thi dài hạn của DungeonClaw.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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