Thông tin giá theo USD của DuelNow (DNOW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00124076 $ 0.00124076 $ 0.00124076 Thấp nhất 24H $ 0.00151595 $ 0.00151595 $ 0.00151595 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00124076$ 0.00124076 $ 0.00124076 Cao nhất 24H $ 0.00151595$ 0.00151595 $ 0.00151595 ATH $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.04% Biến động giá (1D) -6.49% Biến động giá (7 ngày) -30.15% Biến động giá (7 ngày) -30.15%

Giá thời gian thực của DuelNow (DNOW) là $0.00137677. Trong 24 giờ qua, DNOW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00124076 và cao nhất là $ 0.00151595, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DNOW là $ 0.04443182, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DNOW đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -6.49% trong 24 giờ và -30.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DuelNow (DNOW)

Vốn hóa thị trường $ 126.35K$ 126.35K $ 126.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Nguồn cung lưu thông 91.80M 91.80M 91.80M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DuelNow là $ 126.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DNOW là 91.80M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.38M.