Thông tin giá theo USD của Dudu (DUDU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000499 Thấp nhất 24H $ 0.00000956 Cao nhất 24H ATH $ 0.00016209 Giá thấp nhất $ 0.00000408 Biến động giá (1 giờ) +0.24% Biến động giá (1D) +10.55% Biến động giá (7 ngày) +4.18%

Giá thời gian thực của Dudu (DUDU) là $0.0000056. Trong 24 giờ qua, DUDU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000499 và cao nhất là $ 0.00000956, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DUDU là $ 0.00016209, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000408.

Về hiệu suất ngắn hạn, DUDU đã biến động +0.24% trong 1 giờ qua, +10.55% trong 24 giờ và +4.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dudu (DUDU)

Vốn hóa thị trường $ 5.60K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.60K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dudu là $ 5.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DUDU là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.60K.