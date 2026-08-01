Giá DuckChain Token hôm nay

Giá DuckChain Token (DUCK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.25% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DUCK sang USD là $ 0 mỗi DUCK.

DuckChain Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 365,701, với nguồn cung lưu hành 7.74B DUCK. Trong vòng 24 giờ qua, DUCK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01227779, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DUCK biến động -0.72% trong giờ qua và -38.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường DuckChain Token (DUCK)

Vốn hóa thị trường $ 365.70K$ 365.70K $ 365.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 365.70K$ 365.70K $ 365.70K Nguồn cung lưu thông 7.74B 7.74B 7.74B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DuckChain Token là $ 365.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DUCK là 7.74B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 365.70K.