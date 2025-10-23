Thông tin giá theo USD của Drops Ownership Power (DOP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00441401 $ 0.00441401 $ 0.00441401 Thấp nhất 24H $ 0.00448425 $ 0.00448425 $ 0.00448425 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00441401$ 0.00441401 $ 0.00441401 Cao nhất 24H $ 0.00448425$ 0.00448425 $ 0.00448425 ATH $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Giá thấp nhất $ 0.00102064$ 0.00102064 $ 0.00102064 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.13% Biến động giá (7 ngày) -14.15% Biến động giá (7 ngày) -14.15%

Giá thời gian thực của Drops Ownership Power (DOP) là $0.00444185. Trong 24 giờ qua, DOP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00441401 và cao nhất là $ 0.00448425, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOP là $ 4.75, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00102064.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOP đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.13% trong 24 giờ và -14.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Drops Ownership Power (DOP)

Vốn hóa thị trường $ 59.78K$ 59.78K $ 59.78K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 66.63K$ 66.63K $ 66.63K Nguồn cung lưu thông 13.46M 13.46M 13.46M Tổng cung 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Drops Ownership Power là $ 59.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOP là 13.46M, với tổng nguồn cung là 15000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 66.63K.