Thông tin giá theo USD của Drop Staked INIT (DEINIT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.236258 Cao nhất 24H $ 0.240453 ATH $ 0.788788 Giá thấp nhất $ 0.236258 Biến động giá (1 giờ) +0.83% Biến động giá (1D) +1.96% Biến động giá (7 ngày) -19.89%

Giá thời gian thực của Drop Staked INIT (DEINIT) là $0.240882. Trong 24 giờ qua, DEINIT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.236258 và cao nhất là $ 0.240453, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DEINIT là $ 0.788788, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.236258.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEINIT đã biến động +0.83% trong 1 giờ qua, +1.96% trong 24 giờ và -19.89% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Drop Staked INIT (DEINIT)

Vốn hóa thị trường $ 15.13K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.13K Nguồn cung lưu thông 62.91K Tổng cung 62,905.360031

Vốn hoá thị trường hiện tại của Drop Staked INIT là $ 15.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DEINIT là 62.91K, với tổng nguồn cung là 62905.360031. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.13K.