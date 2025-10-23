Thông tin giá theo USD của DRIVEGT (DGT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.46% Biến động giá (1D) -57.67% Biến động giá (7 ngày) -79.79% Biến động giá (7 ngày) -79.79%

Giá thời gian thực của DRIVEGT (DGT) là --. Trong 24 giờ qua, DGT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DGT là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DGT đã biến động +0.46% trong 1 giờ qua, -57.67% trong 24 giờ và -79.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DRIVEGT (DGT)

Vốn hóa thị trường $ 4.63K$ 4.63K $ 4.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.63K$ 4.63K $ 4.63K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,996,874.098305 999,996,874.098305 999,996,874.098305

Vốn hoá thị trường hiện tại của DRIVEGT là $ 4.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DGT là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999996874.098305. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.63K.