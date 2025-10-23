Thông tin giá theo USD của DRINK (DRINK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002455 $ 0.00002455 $ 0.00002455 Thấp nhất 24H $ 0.00002537 $ 0.00002537 $ 0.00002537 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002455$ 0.00002455 $ 0.00002455 Cao nhất 24H $ 0.00002537$ 0.00002537 $ 0.00002537 ATH $ 0.02555875$ 0.02555875 $ 0.02555875 Giá thấp nhất $ 0.00000598$ 0.00000598 $ 0.00000598 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -3.20% Biến động giá (7 ngày) -8.05% Biến động giá (7 ngày) -8.05%

Giá thời gian thực của DRINK (DRINK) là $0.00002455. Trong 24 giờ qua, DRINK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002455 và cao nhất là $ 0.00002537, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DRINK là $ 0.02555875, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000598.

Về hiệu suất ngắn hạn, DRINK đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, -3.20% trong 24 giờ và -8.05% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DRINK (DRINK)

Vốn hóa thị trường $ 4.67K$ 4.67K $ 4.67K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.70K$ 17.70K $ 17.70K Nguồn cung lưu thông 190.08M 190.08M 190.08M Tổng cung 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DRINK là $ 4.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DRINK là 190.08M, với tổng nguồn cung là 721000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.70K.