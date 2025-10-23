Thông tin giá theo USD của DRESSdio (DRESS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.061375 $ 0.061375 $ 0.061375 Thấp nhất 24H $ 0.074097 $ 0.074097 $ 0.074097 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.061375$ 0.061375 $ 0.061375 Cao nhất 24H $ 0.074097$ 0.074097 $ 0.074097 ATH $ 0.152477$ 0.152477 $ 0.152477 Giá thấp nhất $ 0.03099864$ 0.03099864 $ 0.03099864 Biến động giá (1 giờ) -3.29% Biến động giá (1D) -10.09% Biến động giá (7 ngày) -14.62% Biến động giá (7 ngày) -14.62%

Giá thời gian thực của DRESSdio (DRESS) là $0.066618. Trong 24 giờ qua, DRESS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.061375 và cao nhất là $ 0.074097, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DRESS là $ 0.152477, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03099864.

Về hiệu suất ngắn hạn, DRESS đã biến động -3.29% trong 1 giờ qua, -10.09% trong 24 giờ và -14.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DRESSdio (DRESS)

Vốn hóa thị trường $ 23.49M$ 23.49M $ 23.49M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 133.24M$ 133.24M $ 133.24M Nguồn cung lưu thông 352.68M 352.68M 352.68M Tổng cung 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DRESSdio là $ 23.49M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DRESS là 352.68M, với tổng nguồn cung là 2000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 133.24M.