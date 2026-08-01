Giá Draggable Aktionariat AG hôm nay

Giá Draggable Aktionariat AG (DAKS) theo thời gian thực hôm nay là $ 6.19, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DAKS sang USD là $ 6.19 mỗi DAKS.

Draggable Aktionariat AG hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 4,952,106, với nguồn cung lưu hành 800.00K DAKS. Trong vòng 24 giờ qua, DAKS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 9.32, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 6.19.

Về hiệu suất ngắn hạn, DAKS biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.11K.

Thông tin thị trường Draggable Aktionariat AG (DAKS)

Vốn hóa thị trường $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Khối lượng (24H) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Nguồn cung lưu thông 800.00K 800.00K 800.00K Tổng cung 800,000.0 800,000.0 800,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Draggable Aktionariat AG là $ 4.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.11K. Nguồn cung lưu hành của DAKS là 800.00K, với tổng nguồn cung là 800000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.95M.