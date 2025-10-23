Thông tin giá theo USD của Dracarys Token (DRA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -14.48% Biến động giá (7 ngày) -14.48%

Giá thời gian thực của Dracarys Token (DRA) là --. Trong 24 giờ qua, DRA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DRA là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DRA đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -14.48% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dracarys Token (DRA)

Vốn hóa thị trường $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Nguồn cung lưu thông 577.00B 577.00B 577.00B Tổng cung 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0 577,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dracarys Token là $ 30.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DRA là 577.00B, với tổng nguồn cung là 577000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.55K.