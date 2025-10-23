Thông tin giá theo USD của DPAI (DPAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0.01647213
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) --
Biến động giá (7 ngày) -6.81%

Giá thời gian thực của DPAI (DPAI) là --. Trong 24 giờ qua, DPAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DPAI là $ 0.01647213, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DPAI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -6.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DPAI (DPAI)

Vốn hóa thị trường $ 5.86K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.86K
Nguồn cung lưu thông 10.00M
Tổng cung 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DPAI là $ 5.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DPAI là 10.00M, với tổng nguồn cung là 10,000,000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.86K.