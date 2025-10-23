Thông tin giá theo USD của Dosa the Demon (DOSA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00220213$ 0.00220213 $ 0.00220213 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.25% Biến động giá (1D) -3.09% Biến động giá (7 ngày) -14.85% Biến động giá (7 ngày) -14.85%

Giá thời gian thực của Dosa the Demon (DOSA) là --. Trong 24 giờ qua, DOSA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOSA là $ 0.00220213, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOSA đã biến động +0.25% trong 1 giờ qua, -3.09% trong 24 giờ và -14.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dosa the Demon (DOSA)

Vốn hóa thị trường $ 611.63K$ 611.63K $ 611.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 611.63K$ 611.63K $ 611.63K Nguồn cung lưu thông 980.00M 980.00M 980.00M Tổng cung 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dosa the Demon là $ 611.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOSA là 980.00M, với tổng nguồn cung là 980000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 611.63K.