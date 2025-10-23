Thông tin giá theo USD của Dorol (DRL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 3,836.74 Cao nhất 24H $ 3,885.95 ATH $ 4,469.59 Giá thấp nhất $ 3,321.49 Biến động giá (1 giờ) -0.56% Biến động giá (1D) -0.27% Biến động giá (7 ngày) -0.53%

Giá thời gian thực của Dorol (DRL) là $3,848.76. Trong 24 giờ qua, DRL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,836.74 và cao nhất là $ 3,885.95, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DRL là $ 4,469.59, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,321.49.

Về hiệu suất ngắn hạn, DRL đã biến động -0.56% trong 1 giờ qua, -0.27% trong 24 giờ và -0.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dorol (DRL)

Vốn hóa thị trường $ 51.33K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.43B Nguồn cung lưu thông 13.36 Tổng cung 9,999,998.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dorol là $ 51.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DRL là 13.36, với tổng nguồn cung là 9999998.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.43B.