Donke (DONKE) là gì

MEET $DONKE DONKE is a wild, meme-loving degen on the Solana network. Grab your golden carrots and join the chaos. It’s all about wild bets, crazy memes, and unpredictable market moves. $DONKE is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish $DONKE as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Donke (DONKE) Website chính thức