DON DON DONKI (DONKI) là gì

Don Don $Donki is a vibrant meme token, paying homage to the iconic brand, now metamorphosed into a digital token residing on the Solana blockchain. Adored by penguins across the globe, it serves as a beacon of fun and camaraderie within the decentralized realm, inviting users to participate in its quirky journey while exploring the vast potential of blockchain technology.

Nguồn tham khảo DON DON DONKI (DONKI) Whitepaper Website chính thức