Giá Dolos The Bully hôm nay

Giá Dolos The Bully (BULLY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,69% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BULLY sang USD là $ 0 mỗi BULLY.

Dolos The Bully hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 151.856, với nguồn cung lưu hành 960,43M BULLY. Trong vòng 24 giờ qua, BULLY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,260741, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BULLY biến động -0,09% trong giờ qua và +6,01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 26,97.

Thông tin thị trường Dolos The Bully (BULLY)

Vốn hóa thị trường $ 151,86K$ 151,86K $ 151,86K Khối lượng (24H) $ 26,97$ 26,97 $ 26,97 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 151,86K$ 151,86K $ 151,86K Nguồn cung lưu thông 960,43M 960,43M 960,43M Tổng cung 960.431.539,706151 960.431.539,706151 960.431.539,706151

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dolos The Bully là $ 151,86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 26,97. Nguồn cung lưu hành của BULLY là 960,43M, với tổng nguồn cung là 960431539.706151. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 151,86K.