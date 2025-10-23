Thông tin giá theo USD của DOGUE (DOGUE)

Giá thời gian thực của DOGUE (DOGUE) là --. Trong 24 giờ qua, DOGUE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOGUE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGUE đã biến động +2.08% trong 1 giờ qua, +14.02% trong 24 giờ và +32.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DOGUE (DOGUE)

Vốn hoá thị trường hiện tại của DOGUE là $ 19.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOGUE là 999.78M, với tổng nguồn cung là 999775588.333782. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.75K.