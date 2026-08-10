Giá DOGITA hôm nay

Giá DOGITA (DOGA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOGA sang USD là $ 0 mỗi DOGA.

DOGITA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30.541, với nguồn cung lưu hành 100,00B DOGA. Trong vòng 24 giờ qua, DOGA được giao dịch trong khoảng từ $ 0,0 (thấp) đến $ 0,0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGA biến động -- trong giờ qua và +%0,80 trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường DOGITA (DOGA)

Vốn hóa thị trường $ 30,54K$ 30,54K $ 30,54K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30,54K$ 30,54K $ 30,54K Nguồn cung lưu thông 100,00B 100,00B 100,00B Tổng cung 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DOGITA là $ 30,54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOGA là 100,00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30,54K.