Giá DOGGY COIN hôm nay

Giá DOGGY COIN (DOGGY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOGGY sang USD là $ 0 mỗi DOGGY.

DOGGY COIN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 42,099, với nguồn cung lưu hành 420.69T DOGGY. Trong vòng 24 giờ qua, DOGGY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGGY biến động -- trong giờ qua và +2.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường DOGGY COIN (DOGGY)

Vốn hóa thị trường $ 42.10K$ 42.10K $ 42.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.10K$ 42.10K $ 42.10K Nguồn cung lưu thông 420.69T 420.69T 420.69T Tổng cung 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DOGGY COIN là $ 42.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOGGY là 420.69T, với tổng nguồn cung là 420690000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.10K.