Giá Doggy hôm nay

Giá Doggy (DOGGY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.81% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DOGGY sang USD là $ 0 mỗi DOGGY.

Doggy hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 154,838, với nguồn cung lưu hành 2.25B DOGGY. Trong vòng 24 giờ qua, DOGGY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02948903, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGGY biến động -- trong giờ qua và +2.87% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Doggy (DOGGY)

Vốn hóa thị trường $ 154.84K$ 154.84K $ 154.84K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 154.84K$ 154.84K $ 154.84K Nguồn cung lưu thông 2.25B 2.25B 2.25B Tổng cung 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979 2,250,595,564.23979

Vốn hoá thị trường hiện tại của Doggy là $ 154.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOGGY là 2.25B, với tổng nguồn cung là 2250595564.23979. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 154.84K.