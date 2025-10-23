Thông tin giá theo USD của Doge Head Coin (DHC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.178883 $ 0.178883 $ 0.178883 Thấp nhất 24H $ 0.208412 $ 0.208412 $ 0.208412 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.178883$ 0.178883 $ 0.178883 Cao nhất 24H $ 0.208412$ 0.208412 $ 0.208412 ATH $ 0.270405$ 0.270405 $ 0.270405 Giá thấp nhất $ 0.03381452$ 0.03381452 $ 0.03381452 Biến động giá (1 giờ) +1.02% Biến động giá (1D) +15.04% Biến động giá (7 ngày) +0.88% Biến động giá (7 ngày) +0.88%

Giá thời gian thực của Doge Head Coin (DHC) là $0.208224. Trong 24 giờ qua, DHC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.178883 và cao nhất là $ 0.208412, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DHC là $ 0.270405, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03381452.

Về hiệu suất ngắn hạn, DHC đã biến động +1.02% trong 1 giờ qua, +15.04% trong 24 giờ và +0.88% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Doge Head Coin (DHC)

Vốn hóa thị trường $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Nguồn cung lưu thông 10.02M 10.02M 10.02M Tổng cung 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142 10,023,219.11050142

Vốn hoá thị trường hiện tại của Doge Head Coin là $ 2.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DHC là 10.02M, với tổng nguồn cung là 10023219.11050142. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.08M.