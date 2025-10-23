Thông tin giá theo USD của Doge Baby (DOGE BABY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.068403 $ 0.068403 $ 0.068403 Thấp nhất 24H $ 0.119431 $ 0.119431 $ 0.119431 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.068403$ 0.068403 $ 0.068403 Cao nhất 24H $ 0.119431$ 0.119431 $ 0.119431 ATH $ 25.64$ 25.64 $ 25.64 Giá thấp nhất $ 0.04427141$ 0.04427141 $ 0.04427141 Biến động giá (1 giờ) +1.52% Biến động giá (1D) -2.21% Biến động giá (7 ngày) -95.67% Biến động giá (7 ngày) -95.67%

Giá thời gian thực của Doge Baby (DOGE BABY) là $0.078822. Trong 24 giờ qua, DOGE BABY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.068403 và cao nhất là $ 0.119431, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOGE BABY là $ 25.64, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.04427141.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGE BABY đã biến động +1.52% trong 1 giờ qua, -2.21% trong 24 giờ và -95.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Doge Baby (DOGE BABY)

Vốn hóa thị trường $ 23.65K$ 23.65K $ 23.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.65K$ 23.65K $ 23.65K Nguồn cung lưu thông 300.00K 300.00K 300.00K Tổng cung 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Doge Baby là $ 23.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOGE BABY là 300.00K, với tổng nguồn cung là 300000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.65K.