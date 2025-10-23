Thông tin giá theo USD của Dogami (DOGA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.413535$ 0.413535 $ 0.413535 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -7.36% Biến động giá (7 ngày) +20.43% Biến động giá (7 ngày) +20.43%

Giá thời gian thực của Dogami (DOGA) là --. Trong 24 giờ qua, DOGA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOGA là $ 0.413535, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGA đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -7.36% trong 24 giờ và +20.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dogami (DOGA)

Vốn hóa thị trường $ 393.97K$ 393.97K $ 393.97K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 451.88K$ 451.88K $ 451.88K Nguồn cung lưu thông 774.97M 774.97M 774.97M Tổng cung 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dogami là $ 393.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOGA là 774.97M, với tổng nguồn cung là 888888888.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 451.88K.