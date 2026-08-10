Giá Dog In Sock hôm nay

Giá Dog In Sock (PUP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PUP sang USD là $ 0 mỗi PUP.

Dog In Sock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 60,928, với nguồn cung lưu hành 999.99M PUP. Trong vòng 24 giờ qua, PUP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PUP biến động +0.25% trong giờ qua và -5.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Dog In Sock (PUP)

Vốn hóa thị trường $ 60.93K$ 60.93K $ 60.93K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 60.93K$ 60.93K $ 60.93K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,987,463.538239 999,987,463.538239 999,987,463.538239

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dog In Sock là $ 60.93K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PUP là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999987463.538239. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 60.93K.