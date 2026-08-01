Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Dog In Hood theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của DIH là 214.750 USD. Theo dõi cập nhật giá DIH sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Dog In Hood theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của DIH là 214.750 USD. Theo dõi cập nhật giá DIH sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về DIH

Thông tin giá DIH

DIH là gì

Website chính thức DIH

Tokenomics của DIH

Dự báo giá DIH

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Dog In Hood

Giá Dog In Hood (DIH)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 DIH sang USD

$0,00022777
$0,00022777$0,00022777
+%0,211D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Dog In Hood (DIH) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 02:45:07 (UTC+8)

Giá Dog In Hood hôm nay

Giá Dog In Hood (DIH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 22,79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DIH sang USD là $ 0 mỗi DIH.

Dog In Hood hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 214.750, với nguồn cung lưu hành 1,00B DIH. Trong vòng 24 giờ qua, DIH được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,00984436, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DIH biến động -%0,17 trong giờ qua và +%38,40 trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 29,07K.

Thông tin thị trường Dog In Hood (DIH)

$ 214,75K
$ 214,75K$ 214,75K

$ 29,07K
$ 29,07K$ 29,07K

$ 214,75K
$ 214,75K$ 214,75K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dog In Hood là $ 214,75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 29,07K. Nguồn cung lưu hành của DIH là 1,00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 214,75K.

Lịch sử giá Dog In Hood theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00984436
$ 0,00984436$ 0,00984436

$ 0
$ 0$ 0

-%0,17

+%22,79

+%38,40

+%38,40

Lịch sử giá theo USD của Dog In Hood (DIH)

Trong hôm nay, biến động giá của Dog In Hood/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Dog In Hood/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Dog In Hood/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Dog In Hood/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0+%22,79
30 ngày$ 0-%94,03
60 ngày$ 0--
90 ngày$ 0--

Dự đoán giá Dog In Hood

Dự đoán giá Dog In Hood (DIH) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của DIH vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng %0,00.
Dự đoán giá Dog In Hood (DIH) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Dog In Hood có khả năng tăng trưởng %0,00. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Dog In Hood sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá DIH cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Dog In Hood.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Dog In Hood (DIH)

Website chính thức

Danh mục :

Dog-ThemedMemeRobinhood Ecosystem

Giới thiệu Dog In Hood

Giá thị trường hiện tại của Dog In Hood là bao nhiêu?

Dog In Hood được định giá ở mức ₫, biến động 22.78% trong 24 giờ qua. Điều này phản ánh tình trạng cung cầu gần đây nhất trên các thị trường tiền mã hóa toàn cầu.

Số lượng người nắm giữ độc lập của DIH là bao nhiêu?

Có -- người nắm giữ trên chuỗi, cho thấy sự phân bổ và mức độ phổ biến trong cộng đồng của DIH. Số lượng người nắm giữ tăng lên thường được coi là dấu hiệu cho thấy sự tham gia mạng lưới ngày càng mạnh mẽ hoặc sự quan tâm dài hạn gia tăng.

Mức độ hoạt động của Dog In Hood trên blockchain gốc là bao nhiêu?

Là một token trên --, mức độ hoạt động bị ảnh hưởng bởi các tương tác ví, phí mạng, hành vi staking và việc sử dụng hợp đồng thông minh. Mức độ hoạt động cao có thể tương quan với khối lượng giao dịch lớn hơn hoặc những phát triển mới trong hệ sinh thái.

Tổng nguồn cung lưu hành của DIH là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành hiện ở mức 1000000000.0, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ khan hiếm và định giá của token. Những thay đổi về nguồn cung có thể xảy ra do phát hành, đốt token hoặc lịch trình giải phóng.

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Dog In Hood là bao nhiêu?

Dog In Hood đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫-- trong ngày qua, cho thấy mức độ sôi động trong giao dịch của tài sản này cũng như độ sâu thanh khoản của nó.

Hiệu suất của DIH so với các đối thủ cùng ngành Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Yoink.fun Launchpad thế nào?

Khi so sánh với các tài sản khác trong phân khúc Meme,Dog-Themed,Robinhood Ecosystem,Yoink.fun Launchpad, động lực của DIH bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, mức độ áp dụng của nhà đầu tư và các chỉ số trên chuỗi liên quan đến --.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Dog In Hood

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 02:45:07 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Dog In Hood (DIH)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Dog In Hood

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,000000
$0,000000$0,000000

%0,00

AurumX

AurumX

UMX

$0,22450
$0,22450$0,22450

-%4,38

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,3577
$2,3577$2,3577

+%30,98

JMDT

JMDT

JMDT

$1,0779
$1,0779$1,0779

-%0,08

STONK

STONK

STONK

$0,005784
$0,005784$0,005784

-%8,21

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0,14500
$0,14500$0,14500

+%137,70

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,01499
$0,01499$0,01499

+%149,83

Myros

Myros

MY

$0,0222
$0,0222$0,0222

+%69,46

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0,002451
$0,002451$0,002451

+%37,92

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

$0,03353
$0,03353$0,03353

+%35,80

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Fed cứng rắn và ETF tăng mạnh

Fed cứng rắn và ETF tăng mạnhFed cứng rắn và ETF tăng mạnh

Dòng tiền $172M vào ETF trước NFP: Tín hiệu hay bẫy?