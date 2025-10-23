Thông tin giá theo USD của Disco By Matt Furie (DISCO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.0019444 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00306541 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.83% Biến động giá (1D) -23.28% Biến động giá (7 ngày) -49.28%

Giá thời gian thực của Disco By Matt Furie (DISCO) là $0.0011524. Trong 24 giờ qua, DISCO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.0019444, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DISCO là $ 0.00306541, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DISCO đã biến động -1.83% trong 1 giờ qua, -23.28% trong 24 giờ và -49.28% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Disco By Matt Furie (DISCO)

Vốn hóa thị trường $ 1.15M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.15M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Disco By Matt Furie là $ 1.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DISCO là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.15M.