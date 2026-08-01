Giá Director Lucien hôm nay

Giá Director Lucien (LUCIEN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LUCIEN sang USD là $ 0 mỗi LUCIEN.

Director Lucien hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 80,469, với nguồn cung lưu hành 500.00M LUCIEN. Trong vòng 24 giờ qua, LUCIEN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00350859, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LUCIEN biến động -- trong giờ qua và +5.83% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.46.

Thông tin thị trường Director Lucien (LUCIEN)

Vốn hóa thị trường $ 80.47K$ 80.47K $ 80.47K Khối lượng (24H) $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 160.94K$ 160.94K $ 160.94K Nguồn cung lưu thông 500.00M 500.00M 500.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Director Lucien là $ 80.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.46. Nguồn cung lưu hành của LUCIEN là 500.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 160.94K.