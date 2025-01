Dinari UBER (UBER.D) là gì

The Dinari dShare token for Uber Technologies Inc (Dinari UBER) is a 1:1 backed token representing shares of UBER. UBER.d allows users to gain exposure to Uber Technologies Inc's equity in a tokenized form, leveraging the benefits of blockchain technology. Each UBER.d token is fully backed by a corresponding number of Uber Technologies Inc shares, securely held in a transparent treasury vault. This tokenized version of UBER shares offers enchanced transferability, instant settlement, 247 trading, and fractional ownersop making it more accessible and liquid for a wider range of investors.

Nguồn tham khảo Dinari UBER (UBER.D) Whitepaper Website chính thức