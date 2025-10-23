Thông tin giá theo USD của Digital Slop (SLOP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00001956 $ 0.00001956 $ 0.00001956 Thấp nhất 24H $ 0.00002072 $ 0.00002072 $ 0.00002072 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00001956$ 0.00001956 $ 0.00001956 Cao nhất 24H $ 0.00002072$ 0.00002072 $ 0.00002072 ATH $ 0.00064503$ 0.00064503 $ 0.00064503 Giá thấp nhất $ 0.00001917$ 0.00001917 $ 0.00001917 Biến động giá (1 giờ) +0.90% Biến động giá (1D) -2.10% Biến động giá (7 ngày) -8.15% Biến động giá (7 ngày) -8.15%

Giá thời gian thực của Digital Slop (SLOP) là $0.00002028. Trong 24 giờ qua, SLOP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00001956 và cao nhất là $ 0.00002072, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SLOP là $ 0.00064503, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001917.

Về hiệu suất ngắn hạn, SLOP đã biến động +0.90% trong 1 giờ qua, -2.10% trong 24 giờ và -8.15% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Digital Slop (SLOP)

Vốn hóa thị trường $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K Nguồn cung lưu thông 999.49M 999.49M 999.49M Tổng cung 999,485,600.3775 999,485,600.3775 999,485,600.3775

Vốn hoá thị trường hiện tại của Digital Slop là $ 20.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SLOP là 999.49M, với tổng nguồn cung là 999485600.3775. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 20.26K.