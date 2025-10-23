Thông tin giá theo USD của Digital Oil Memecoin (OIL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00353663$ 0.00353663 $ 0.00353663 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.30% Biến động giá (1D) +24.31% Biến động giá (7 ngày) +12.58% Biến động giá (7 ngày) +12.58%

Giá thời gian thực của Digital Oil Memecoin (OIL) là --. Trong 24 giờ qua, OIL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OIL là $ 0.00353663, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OIL đã biến động +2.30% trong 1 giờ qua, +24.31% trong 24 giờ và +12.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Digital Oil Memecoin (OIL)

Vốn hóa thị trường $ 146.31K$ 146.31K $ 146.31K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 146.31K$ 146.31K $ 146.31K Nguồn cung lưu thông 998.30M 998.30M 998.30M Tổng cung 998,296,467.737628 998,296,467.737628 998,296,467.737628

Vốn hoá thị trường hiện tại của Digital Oil Memecoin là $ 146.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OIL là 998.30M, với tổng nguồn cung là 998296467.737628. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 146.31K.