Thông tin giá theo USD của Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.39% Biến động giá (1D) +0.91% Biến động giá (7 ngày) -10.23% Biến động giá (7 ngày) -10.23%

Giá thời gian thực của Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) là --. Trong 24 giờ qua, DTF6900 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DTF6900 là $ 0.00127758, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DTF6900 đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, +0.91% trong 24 giờ và -10.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

Vốn hóa thị trường $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Nguồn cung lưu thông 815.86M 815.86M 815.86M Tổng cung 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dex Trending Fund 6900 là $ 10.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DTF6900 là 815.86M, với tổng nguồn cung là 815858279.47. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.65K.