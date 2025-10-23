Thông tin giá theo USD của Deputy Dawgs (DDAWGS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -2.94% Biến động giá (7 ngày) -2.94%

Giá thời gian thực của Deputy Dawgs (DDAWGS) là --. Trong 24 giờ qua, DDAWGS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DDAWGS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DDAWGS đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -2.94% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Deputy Dawgs (DDAWGS)

Vốn hóa thị trường $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Nguồn cung lưu thông 313.00B 313.00B 313.00B Tổng cung 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0 313,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Deputy Dawgs là $ 1.53M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DDAWGS là 313.00B, với tổng nguồn cung là 313000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.53M.