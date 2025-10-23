Thông tin giá theo USD của Depot App (DEPOT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01573771$ 0.01573771 $ 0.01573771 Giá thấp nhất $ 0.00013806$ 0.00013806 $ 0.00013806 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Depot App (DEPOT) là $0.0001539. Trong 24 giờ qua, DEPOT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DEPOT là $ 0.01573771, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00013806.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEPOT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Depot App (DEPOT)

Vốn hóa thị trường $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15.39K$ 15.39K $ 15.39K Nguồn cung lưu thông 80.00M 80.00M 80.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Depot App là $ 12.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DEPOT là 80.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15.39K.