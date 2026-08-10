Giá DePIN Baby hôm nay

Giá DePIN Baby (DEPIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEPIN sang USD là $ 0 mỗi DEPIN.

DePIN Baby hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 17,711.85, với nguồn cung lưu hành 1.00B DEPIN. Trong vòng 24 giờ qua, DEPIN được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEPIN biến động -- trong giờ qua và -3.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường DePIN Baby (DEPIN)

Vốn hóa thị trường $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của DePIN Baby là $ 17.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DEPIN là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 17.71K.