Giá Dejitaru Tsuka hôm nay

Giá Dejitaru Tsuka (TSUKA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.08% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TSUKA sang USD là $ 0 mỗi TSUKA.

Dejitaru Tsuka hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 849,592, với nguồn cung lưu hành 1.00B TSUKA. Trong vòng 24 giờ qua, TSUKA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.15717, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TSUKA biến động -0.32% trong giờ qua và -4.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.17K.

Thông tin thị trường Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Vốn hóa thị trường $ 849.59K$ 849.59K $ 849.59K Khối lượng (24H) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 849.59K$ 849.59K $ 849.59K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Dejitaru Tsuka là $ 849.59K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.17K. Nguồn cung lưu hành của TSUKA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 849.59K.